«Ахмат» переиграл «Сочи» с минимальным счетом и поднялся на пятое место

Отметим, что в первом тайме арбитр отменил два взятия ворот. На четвёртой минуте встречи Лука Джорджевич после передачи Жоаозиньо перебросил голкипера «Ахмата», но у форварда «Сочи» был зафиксирован офсайд. На 31-й минуте Антон Швец замкнул подачу с углового, но в этой атаке хозяев главный судья Артур Фёдоров после подсказки видеоассистентов зафиксировал фол на голкипере.