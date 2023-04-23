«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России, сравняв счет в меньшинстве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев голом отметился Антон Заболотный (22-я минута), у гостей отличился Вильсон Изидор (87).

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK

На 20-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев был заменен из-за травмы.

Вышедший вместо него албанец Марио Митай получил предупреждение на 31-й минуте, на 40-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Прервалась победная серия ЦСКА в РПЛ, которая насчитывала пять матчей. Последнее поражение армейцев в лиге датируется 5 марта, тогда команда Владимира Федотова на выезде уступила «Сочи» (0:2).

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице с 45 очками в 24 матчах. «Локомотив» занимает 10-е место, на счету железнодорожников 29 очков. В следующем туре ЦСКА 29 апреля в Грозном сыграет с «Ахматом», «Локомотив» на день позже примет подмосковные «Химки».