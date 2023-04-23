«Локо» чудом спасся в концовке с ЦСКА, играя вдесятером: помогла замена Дзюбы

ЦСКА и «Локомотив» выдали удивительное дерби. Армейцы упустили шанс обойти на два очка «Спартак», который завтра сыграет с «Краснодаром».

В основу «Локомотива» вернулся Пиняев, которого главный тренер Михаил Галактионов не использовал в прошлом туре в Оренбурге из-за утомлённости молодого вингера. Но была у железнодорожников и свежая потеря: Карпукас заработал дисквалификацию, поэтому пропускал дерби. В стартовом составе дебютировал Щетинин. Ему всего 17 лет. В заявке ЦСКА не оказалось Мойзеса (его отпустили в Бразилию в связи с рождением дочери) — в тройке центрбеков сыграл Набабкин.

ЦСКА с «Локо» зарубились с первых минут — как в настоящем дерби! Игра увлекала. Уже в самом дебюте Щетинин мог стать автором голевой передачи, сделав два классных действия в одном эпизоде: выцарапал мяч у Зделара и отправил передачей Пиняева к воротам Акинфеева. Вингер убежал от Роши, но после его удара и рикошета от ноги защитника мяч попал в штангу. Тут армейцам повезло.

А после этого доминировала команда Владимира Федотова. «Локо» было тяжело справляться с быстрыми ответными атаками красно-синих и стандартами. ЦСКА атаковал ворота Лантратова при первой возможности — несколько ударов хозяева нанесли из-за штрафной. Пиняев добросовестно отрабатывал в обороне — садился глубоко, закрывая правого вингбека армейцев Гаича. Сергей молодец, но, кажется, по такой игре ему было бы лучше располагаться выше под Дзюбой, чтобы использовать свою сумасшедшую скорость для контрвыпадов на свободном пространстве. Впрочем, тренеру виднее.

Потом Галактионов перебросил Пиняева направо, очевидно, чтобы тот подёргал Медину: парагваец неожиданно исполнял роль левого вингбека, а Обляков вышел на этот раз в атакующей тройке. К сожалению, дуэль Пиняева и Медины завершилась очень быстро, так как Сергей был заменён из-за травмы задней поверхности бедра.

ЦСКА реализовал игровое преимущество в середине тайма. Обляков доказал, что Федотов правильно поступил, оставив его в группе атаки: Иван забрал важнейший подбор и забросил мяч в штрафную на Заболотного. Антон вторым касанием забил из-под Щетинина — уже четвёртый свой гол в 2023 году.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK

Потом за две жёлтые карточки на Облякове был удалён безобразно вышедший на замену Митай.

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«Локо» ещё в равных составах максимально упростил игру — искал кроссами, забросами из глубины Дзюбу. Артём встречался с мячом в штрафной, но никак не мог пробить после обработки. И только на 45-й минуте центрфорвард едва не забил, ловко развернувшись под опёкой Роши. Однако Дзюба не попал — и «Локо» закончил тайм с нулём ударов в створ. У ЦСКА было шесть попаданий, да и в целом большой перевес по ударам (14:5).

Для юного Щетинина первый матч в основе железнодорожников в РПЛ завершился после 45 минут. Но едва ли Галактионов заменил тёзку из-за того, что посчитал его игру провальной. Просто вдесятером и в ситуации, когда надо спасать матч, требовались свежие, опытные футболисты. Статистика у Щетинина очень неплохая: 38 касаний, пять выигранных единоборств из пяти, три отбора, два заблокированных удара, одна обводка — успешная. Разве что точность передач (69%) оставляла желать лучшего. Тем не менее изменения, внесённые Галактионовым в раздевалке, не меняли игру: ЦСКА владел мячом 70−80% времени, быстро, красиво комбинировал и продолжал создавать моменты.

Дзюба во втором тайме без поддержки партнёров потерялся на поле, как Робинзон на острове. В меньшинстве «Локо» почти не угрожал воротам Акинфеева, и на последние 15 минут Галактионов решил вместо Артёма выпустить Изидора. Француз, залечивавший травму, не играл с декабря 2022-го. У Дзюбы в дерби 33 касания мяча, 20 потерь владения, пять выигранных единоборств из 15, два удара мимо цели, всего 40% точных передач (подстройка под центрфорварда у «Локо» должна была работать намного эффективнее) и ни одного паса под удар.

И именно Изидор спас «Локомотив» на 88-й минуте! Сначала француз заработал штрафной, после которого железнодорожники получили право на угловой. А когда Баринов сделал скидку на заготовленном стандарте, Вильсон влетел в штрафную и переправил мяч в сетку. Ошибся Дивеев — не контролировал пространство за спиной. Команда Галактионова уступила ЦСКА в три раза по ударам и передачам на чужой трети, в пять раз по попаданиям в створ, но вытащила ничью в меньшинстве.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK

Футбол всё-таки удивительная игра: ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию в выигранном по всем показателям матче.