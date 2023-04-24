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00:17 (мск), источник: ТАСС

Матч «Спартак» — «Краснодар» завершит программу 24-го тура РПЛ

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Программа 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем «Спартак» — «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк — Арена», начало игры — 19:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков) и по дополнительным показателям опережает ЦСКА. Вторую строчку занимает «Ростов» (49 очков), лидирует с 58 очками петербургский «Зенит». «Краснодар» идет седьмым с 38 очками. «Спартак» после возобновления сезона в шести матчах одержал две победы при трех ничьих и одном поражении. «Краснодар» одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 24, 24.04.2023, 19:00

Спартак-Краснодар-

На неделе команды проводили матчи в «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России. Действующий обладатель трофея «Спартак» вылетел из розыгрыша турнира, потерпев выездное поражение от выступающего в Мелбет — Первой лиге тольяттинского «Акрона» (1:2), «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» (2:2, 3:0 — по пенальти). Краснодарцы 3 мая дома встретятся с «Акроном» в матче первого этапа финала «плей-офф пути регионов».

Команды выйдут на поле в неоптимальных составах. Из-за дисквалификаций за «Спартак» не смогут сыграть полузащитники Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс Перейра. Также главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм полузащитников Виктора Мозеса, Даниила Хлусевича и Наиля Умярова. Под вопросом остается появление на поле защитника Георгия Джикии и атакующего хавбека Квинси Промеса.

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Список потерь «Краснодара» значительно короче. В понедельник главный тренер команды Владимир Ивич не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Кайо и травмированного опорного полузащитника Александра Черникова.

Предстоящий матч станет 24-м в истории противостояния «Спартака» и «Краснодара» в чемпионате России. Из 23 предыдущих встреч москвичи выиграли 14, краснодарцы побеждали семь раз, еще дважды команды не смогли выявить победителя. В последний раз ничья в матче этих команд в РПЛ была зафиксирована в марте 2019 года (1:1). После этого «Спартак» одержал три победы, «Краснодар» был сильнее четырежды.

О других матчах тура

В субботу состоялись три матча — «Химки» на своем поле обыграли московское «Торпедо» (4:2), воронежский «Факел» дома уступил «Оренбургу» (1:3), «Зенит» в Санкт-Петербурге переиграл столичное «Динамо» (3:1).

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В воскресенье прошли еще четыре встречи — в центральной из них, московском дерби, «Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения от ЦСКА (1:1). «Урал» в Екатеринбурге проиграл «Ростову» (1:3), «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат» в домашних матчах переиграли самарские «Крылья Советов» (2:1) и «Сочи» (1:0) соответственно.

24-й тур чемпионата России примечателен повторением национального рекорда по количеству пенальти, назначенных в отдельно взятом туре. В минувшие выходные, как и в 21-м туре национального первенства в сезоне-2005, было назначено девять пенальти. Рекорд может быть обновлен в матче «Спартак» — «Краснодар».

Игры 25-го тура РПЛ пройдут с 28 по 30 апреля. В пятницу «Динамо» в Москве сыграет с «Факелом». В субботу состоятся игры «Крылья Советов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА, «Краснодар» — «Урал» и «Спартак» — «Ростов». Программа тура завершится в воскресенье играми «Оренбург» — «Пари НН», «Сочи» — «Торпедо» и «Локомотив» — «Химки».

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