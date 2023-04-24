Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев принял решение подать в отставку в знак протеста против качества работы арбитров матчей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом говорится в заявлении Андреева, предоставленном ТАСС пресс-службой самарского клуба.

«Крылья Советов» 23 апреля на выезде проиграли «Пари Нижний Новгород» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ. Первый мяч в ворота самарцев был забит после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). При этом арбитры не рассматривали спорный эпизод с возможным назначением одиннадцатиметрового в ворота нижегородцев. Также главный судья матча Роман Галимов в нескольких моментах не стал показывать игрокам домашней команды желтую карточку, которая привела бы к удалению. Нижегородцы остались вдесятером в компенсированное ко второму тайму время — второе предупреждение получил нападающий Вячеслав Кротов.

«Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал, — сказал Андреев. — Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов».

«И мы часто подбираем обтекаемые формулировки, пытаемся быть вежливыми и соблюдать определенные правила. Безусловно, нужно с уважением относиться ко всем, кто работает в футбольном мире, пытаться понять и услышать противоположную точку зрения. Искать компромиссы во имя общего дела. Но, к сожалению, это удается сделать не всегда», — продолжил он.

По мнению Андреева, «Крылья Советов» столкнулись с беспрецедентным судейством.

«Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб “Крылья Советов” — с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона — вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом. Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза — прим. ТАСС); в большинстве случаев ЭСК признавала ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила», — отметил функционер.

«Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков “Крыльями”, громкие скандалы и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами, просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров. Ровно год назад “Крылья Советов” сыграли тот самый матч с “Химками” (самарцы потерпели поражение со счетом 1:4, с 61-й минуты играя в меньшинстве — прим. ТАСС). Матч, в котором нашу команду откровенно “убили”, матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Алексея Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником “Пари НН” (Сергей Юран — прим. ТАСС), команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, они не видят абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допускают ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат», — продолжил он.

«Обращения в ЭСК не дают искомого результата»

Объявивший об уходе с поста гендиректора «Крыльев Советов» Андреев отдельное внимание сфокусировал на судейской бригаде во главе с Романом Галимовым, которая 23 апреля работала на матче самарцев против «Пари НН». «Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на четыре года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил “творить”, — сказал Андреев. — При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора “Пари НН”. Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться».

«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов», — продолжил он.

«Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба “Крылья Советов” в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе, и хоть что-то в нем поменяется», — заявил Андреев.

Также он выразил твердую убежденность в том, что его позиция в отношении судейства в РПЛ «совпадает с позициями большинства клубов». «Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», — резюмировал функционер.