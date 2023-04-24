«Марсель» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для “Марселя” он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.



Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — “Милан” и “Фиорентина” тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.



Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.