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17:43 (мск), источник: Sport24

«Марсель» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна

По информации Sport24, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» этим летом.

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Источник: Sport24

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для “Марселя” он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.

Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — “Милан” и “Фиорентина” тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.

Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

22-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 32 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

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