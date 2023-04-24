«Марсель» хочет приобрести футболиста «Краснодара» Сперцяна
По информации Sport24, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» этим летом.
По информации Sport24, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» этим летом.
«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для “Марселя” он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.
Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии — “Милан” и “Фиорентина” тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.
Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
22-летний Сперцян в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 32 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года.