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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес догнал Вагнера Лав и Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.

31-летний голландец забил в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ. Этот гол стал для него 85-м за 169 матчей в РПЛ, что позволило Промесу догнать по числу забитых мячей Вагнера Лав (ЦСКА, 168 игр) и Сердара Азмуна («Рубин», «Ростов», «Зенит», 203).

В текущем сезоне Промес провел 21 матч в РПЛ, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.

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