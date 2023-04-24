Промес догнал Вагнера Лав и Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

31-летний голландец забил в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ. Этот гол стал для него 85-м за 169 матчей в РПЛ, что позволило Промесу догнать по числу забитых мячей Вагнера Лав (ЦСКА, 168 игр) и Сердара Азмуна («Рубин», «Ростов», «Зенит», 203).