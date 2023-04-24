«Спартак» безнадёжно летел «Краснодару». Но Соболев и Зиньковский всё перевернули

Вот это игру выдали «Спартак» с «Краснодаром»! Сверхволевая победа команды Гильермо Абаскаля.

Матч из-за дисквалификаций пропустили три игрока — Литвинов и Мартинс из «Спартака», а также Кайо из «Краснодара». Зато сегодня, в отличие от Кубка России, Абаскаль мог рассчитывать на Селихова и Соболева. Кроме того, в состав красно-белых вернулся Промес, начавший встречу на скамейке.

Первая деталь, обратившая на себя внимание, — смена тактики «Спартака». Абаскаль вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, которую пока редко использовал. Испанец постарался максимально закрыть центр и полуфланги за счёт модели 3−5−2, чтобы тем самым нейтрализовать одну из «фишек» команды Владимира Ивича. «Краснодар» хорошо атакует, используя между линий связки вингеров или «восьмёрок». Вдобавок Абаскаль ещё и штатного центрбека Маслова продолжает ставить опорником. Это означало, что тренер красно-белых не уверен в своих центральных защитниках и центрхавах как в разрушителях. После «Акрона» это понятно.

Тем не менее тактические изменения не уберегли хозяев от быстрого пропущенного гола. Уже на 11-й минуте Кордоба забил свой 11-й мяч в сезоне РПЛ. Очень странно спартаковцы расставились при розыгрыше углового — Пруцев остался один против двоих соперников. Вдобавок Чернов, вроде бы контролируя Кордобу руками, дал колумбийцу вырваться из объятий и по-хоккейному завершить атаку. Нападающий подставил ногу — мяч нырнул в сетку. Были подозрения на офсайд, но VAR показал, что краснодарец забил по правилам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=adb2e6533d6c41e6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252059&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

«Краснодар» в целом контролировал игру. Гости хорошо защищались за счёт давления один в один либо позиционной обороны, поэтому хозяева упростили игру в атаке: искали форвардов Соболева и Бальде кроссами, забросами из глубины. Недовольный ошибками и рисунком игры Абаскаль ещё до перерыва поменял Чернова на Зобнина — Маслов ушёл в линию обороны. «Краснодар» выиграл первый тайм и по счёту, и по ударам (8:6, в створ — 4:2). «Быки» и второй едва не забили, когда Сперцян попал со штрафного в штангу, а Селихов совершил чудесный сейв на добивании.

Интересно, что в перерыве оба тренера сделали по две замены, хотя одного устраивал результат, а другого — нет. У «Спартака» состоялось долгожданное возвращение Промеса (голландец не играл в РПЛ с середины марта, если не считать девяти минут с «Ахматом»). А через несколько минут после начала второго тайма Ивич вынужден был сделать и третью замену. Кади Боржес крайне неудачно столкнулся с Джикией. Капитан «Спартака» — большой молодец в этом эпизоде! Первым делом поспешил на помощь сопернику, опасаясь, что у того запал язык. К счастью, худшего не случилось.

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Многое поменялось, а история первого тайма повторилась: «Краснодар» снова забил быстрый гол. Настоящий шедевр сотворил Жоау Батчи, протащивший мяч со своей половины к чужой штрафной. Действия же Дуарте трудно описать цензурным словом. Мало того, что новичок «Спартака» легко проиграл дуэль на фланге, так ещё и бежать к своим воротам перестал. Показывал Маслову — забирай игрока!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d843b3ed2451148&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252060&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Вернуть интригу «Спартаку» помог рекорд РПЛ. Впервые за один тур назначено 10 пенальти. Судьи перестали верить падениям Соболева (в этой игре центрфорвард тоже как минимум однажды устроил дайвинг в чужой штрафной), поэтому Безбородов, очевидно, и не поставил сразу 11-метровый.

Повтор показал: Рамирес всё же попал по ноге Соболева. Большой вопрос, упал ли Александр от удара или от его ощущения, но формально это пенальти. С 11-метровыми у красно-белых в последнее время проблемы, но Соболев идеально пробил с «точки».

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Спортивная злость, если не сказать ярость Соболева разбудила «Спартака». Какой же огненной стала игра! Да и перестановки от Абаскаля (замены, тактические корректировки) усилили атаку хозяев. Во второй голевой атаке через пять минут поучаствовали свежие Промес и Зиньковский. Сафонов ошибся — отбил мяч на набежавшего Соболева, который, в свою очередь, здорово прочитал эпизод.

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«Спартак» спасся и увлёкся. Из игры пропала всякая логика. «Краснодар» использовал пространство и положил третий мяч. Сперцян, заведённый тем, что на нём не дали пенальти (тоже эпизод 50 на 50 — Эдуард усиливал впечатление от возможного фола), забил с игры. Классон с Джикией недоработали.

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«Краснодару» при Ивиче уже не привыкать разбазаривать преимущество. Вспомните матчи с «Локомотивом» и «Крыльями Советов» в Кубке России. Вот и «Спартаку» южане отдали игру. Третий гол красно-белых — тоже во многом заслуга Соболева. Александр круто пошёл в верховое единоборство, а Зиньковский ударом с подбора и рикошет от Рамиреса закончили эту простую, но «золотую» атаку команды Абаскаля.

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Победный же гол «Спартака» забил лидер и лучший бомбардир команды Промес. То, как «Краснодар» сыграл в обороне на 84-й минуте — ниже всякой критики. Но это не уменьшает ценность победы красно-белых, которые намного превзошли «быков» во втором тайме по ударам (10:4, в створ — 5:2) и заслужили победу своим характером.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5c898abf4a3d082c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252065&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK