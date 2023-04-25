Хавбек «Краснодара» Кади получил сотрясение мозга и несколько переломов после столкновения с Джикией

В начале второго тайма Кади врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу с подозрением на перелом лицевой кости.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bb8ec0e103e08abe&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252066&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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