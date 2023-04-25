Хавбек «Краснодара» Кади получил сотрясение мозга и несколько переломов после столкновения с Джикией
Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 4:3.
Краснодар
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Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 4:3.
В начале второго тайма Кади врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.
Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу с подозрением на перелом лицевой кости.
Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK
По данным «Матч ТВ», у Кади диагностирована закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи и правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.