Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
24.04
Аталанта
Рома
31
Все события
10:29 (мск), источник: Sports.Ru

Хавбек «Краснодара» Кади получил сотрясение мозга и несколько переломов после столкновения с Джикией

Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 4:3.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В начале второго тайма Кади врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу с подозрением на перелом лицевой кости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK

По данным «Матч ТВ», у Кади диагностирована закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи и правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

Читайте также
Спартак
4:3
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь