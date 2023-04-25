Соболев: Десять пенальти за тур, а дельфин — я. Все как всегда

26-летний форвард упал в штрафной «Краснодара» после контакта с Кристианом Рамиресом, заработав 11-метровый, который сам же и реализовал.

— «Краснодар» недоволен судейством. Как это смотрелось с поля?

— Пенальти, считаю, стопроцентный, — передает слова Соболева корреспондент Sport24 Андрей Бабич. — Я хотел обработать мяч, мне попали в опорную ногу, я упал. Вопросы по судейству — это их проблемы. Я тоже могу сказать, что-то было не так.

— Тема судейства — она сейчас больная. Вчера были проблемы, сегодня гендиректор «Крыльев» в отставку подает из-за судейства, по «Ростову» вопросы, 10 пенальти за тур. Как тебе судейство после зимней паузы?