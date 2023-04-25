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10:23 (мск), источник: Sport24

Соболев: Десять пенальти за тур, а дельфин — я. Все как всегда

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после волевой победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «быков».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

26-летний форвард упал в штрафной «Краснодара» после контакта с Кристианом Рамиресом, заработав 11-метровый, который сам же и реализовал.

— «Краснодар» недоволен судейством. Как это смотрелось с поля?

— Пенальти, считаю, стопроцентный, — передает слова Соболева корреспондент Sport24 Андрей Бабич. — Я хотел обработать мяч, мне попали в опорную ногу, я упал. Вопросы по судейству — это их проблемы. Я тоже могу сказать, что-то было не так.

— Тема судейства — она сейчас больная. Вчера были проблемы, сегодня гендиректор «Крыльев» в отставку подает из-за судейства, по «Ростову» вопросы, 10 пенальти за тур. Как тебе судейство после зимней паузы?

— Стараюсь не обращать на это внимания. 10 пенальти за тур, а дельфин — Соболь. Все как всегда.

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4:3
Первый тайм: 0:1
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