Нетфуллин: Меня, Кутепова и Журавлева действительно выгнали с тренировки «Торпедо»

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет перевел в дубль Нетфуллина и защитника Илью Кутепова. Защитник Юрий Журавлев был изгнан с сегодняшней тренировки «Торпедо».

— Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.

— Какие дальнейшие действия в этой ситуации?

— Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставление мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты, — заявил Нетфуллин в интервью «Матч ТВ».