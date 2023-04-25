Нетфуллин: Меня, Кутепова и Журавлева действительно выгнали с тренировки «Торпедо»
Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок с командой.
Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок с командой.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет перевел в дубль Нетфуллина и защитника Илью Кутепова. Защитник Юрий Журавлев был изгнан с сегодняшней тренировки «Торпедо».
— Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.
— Какие дальнейшие действия в этой ситуации?
— Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставление мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты, — заявил Нетфуллин в интервью «Матч ТВ».
После 24 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице чемпионата России, имея 13 очков в активе.