Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал Сосьедад
Все события
14:15 (мск), источник: Sport24

Нетфуллин: Меня, Кутепова и Журавлева действительно выгнали с тренировки «Торпедо»

Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о своем отстранении от тренировок с командой.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет перевел в дубль Нетфуллина и защитника Илью Кутепова. Защитник Юрий Журавлев был изгнан с сегодняшней тренировки «Торпедо».

— Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.

— Какие дальнейшие действия в этой ситуации?

— Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставление мне тренировочного процесса, как это положено. Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то еще. Есть разные варианты, — заявил Нетфуллин в интервью «Матч ТВ».

После 24 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице чемпионата России, имея 13 очков в активе.

Читайте также
Химки
4:2
Первый тайм: 1:1
Торпедо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM выставила напоказ тело в новом нижнем белье: «Такое приятное»
Ведущая «Матч ТВ» возмущена отношением к русским в Египте: «Такого идиотизма я давно не встречала»
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь