Быстров: «Краснодар» попал в ядовитое логово! За пределами их стадиона не летают бабочки

— «Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением!

Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».