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14:58 (мск), источник: ТАСС

Порядка 45 тыс. зрителей ожидается на посвященном Сталинградской битве матче в Волгограде

Встреча пройдет 1 мая.

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Источник: РФС

ВОЛГОГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Около 45 тыс. зрителей ожидается на посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве ретро-матче, который пройдет 1 мая в Волгограде. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Футбольный матч состоится на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск. Игра пройдет по мотивам встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в 1943 году. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоится классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

«Я уверен, что будет полный стадион. Мы чувствуем внимание к этому матчу. Руководство РФС и администрация Волгоградской области приняли решение о том, что вход на матч будет бесплатным», — сказал Терешин, добавив, что ожидается около 45 тыс. зрителей.

Председатель регионального комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков сообщил, что при распространении пригласительных билетов на матч учитывают и определенные категории граждан, в том числе пригласительные раздают участникам специальной военной операции и членам их семей.

Зрители, которые не смогут попасть на матч, смогут посмотреть трансляцию на телеканале «Матч ТВ».

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