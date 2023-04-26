Алаев отметил необходимость возвращения пива на стадионы в условиях санкций ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Необходимость возвращения продажи пива на стадионах обусловлена санкциями со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

«Однозначная позиция — пиво нужно возвращать. Клубы участвовали в международных соревнованиях, получали материальное подспорье, имели возможность продавать футболистов в зарубежные клубы, — сказал Алаев. — Сейчас стало безопаснее на стадионах, введена система [идентификации болельщика], но, как и к любым новшествам, нужно привыкнуть».

«Сейчас средняя посещаемость — 6,5 тыс. зрителей, в 2019 году, когда впервые рассматривали закон, было 18 тыс. примерно, большая разница. Теперь клубы не выступают в международных соревнованиях, беспрецедентное правило ФИФА о легионерах принято, наши клубы теряют деньги. Некоторые клубы не могут до сих пор получить деньги за трансфер. Поэтому однозначно нужно возвращать [продажу пива на стадионах], решит ли это все вопросы — не знаем. Клубам лиги нужно помочь, призываю всех — давайте найдем возможность», — добавил президент РПЛ.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.