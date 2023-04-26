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14:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МВД не против продажи пива на стадионах, но только с системой идентификации

МВД не против продажи пива на стадионах, но только с системой идентификации болельщиков.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МВД России не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но при условии работающей системы идентификации болельщиков, заявил представитель ведомства Валерий Ботвин.

В среду в Москве проходит заседание комитета Госдумы по спорту, где обсуждается вопрос возвращения продажи пива на стадионы. По словам Ботвина, за последние полтора года позиция ведомства по законопроекту не изменилась, она основывается на исполнении требований безопасности при продаже пива на стадионах.

«Но есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — сказал он.

Частью информационной системы идентификации болельщиков (СИБ) является карта болельщика, без которой нынче невозможно посетить матч футбольной премьер-лиги.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении пенного напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.

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