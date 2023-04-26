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18:58 (мск), источник: Sport24

РПЛ учредила ежегодную премию за футбольные и маркетинговые достижения

РПЛ учредила ежегодную футбольную премию.

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Источник: Sport24

Премия получила название Winline Герои РПЛ, впервые она будет вручена по итогам сезона-2022/23. Церемония пройдет 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Список номинаций:

Категория «Спорт».

  • Лучший игрок сезона (MVP)
  • Лучший тренер сезона
  • Лучший гол сезона
  • Лучший ассист сезона
  • Лучший нападающий сезона
  • Лучший полузащитник сезона
  • Лучший вратарь сезона.

Категория «Маркетинг».

  • Самый медийный игрок сезона
  • Лучший комментатор сезона
  • Лучший Match Day
  • Лучшее промо к матчу
  • Лучший социальный проект
  • Лучший мерч.

К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ. На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, а также все желающие, сформируют шорт-лист номинантов.

Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС. Также будут учтены результаты болельщиков.

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