РПЛ учредила ежегодную премию за футбольные и маркетинговые достижения

Премия получила название Winline Герои РПЛ, впервые она будет вручена по итогам сезона-2022/23. Церемония пройдет 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве.

К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ. На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, а также все желающие, сформируют шорт-лист номинантов.