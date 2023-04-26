ЦСКА не планирует продлевать контракт с трехкратным чемпионом России по футболу Щенниковым

Источник: pfc-cska.com

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футбольный клуб ЦСКА на сегодняшний день не планирует продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Контракт Щенникова с ЦСКА истекает 30 июня 2023 года.

«К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню, — сказал Бабаев. — Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее. Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта».

Щенникову 31 год, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду защитник выступает с 2009 года. Щенников является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, четыре раза становился обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Щенников провел за ЦСКА пять матчей в разных турнирах.

1 апреля Бабаев сообщил «Спорт-экспрессу», что руководство ЦСКА и защитник Игорь Дивеев продвинулись в вопросе нового контракта. Нынешнее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. «Буквально вчера мы встречались, разговаривали с представителем футболиста, — отметил Бабаев. — Продолжаем переговоры, да, непростые, у каждой из сторон какие-то свои аргументы. Но убежден, что постараемся найти компромисс».