Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных футболистов по версии CIES

В рейтинг CIES Football Observatory вошли футболисты из 75 лиг мира. Он составлялся на основе количества минут, проведенных игроками на поле за последний год, уровня турниров и результатов команд. Из Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинг вошли десять футболистов: