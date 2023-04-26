Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных футболистов по версии CIES

В рейтинг CIES Football Observatory вошли футболисты из 75 лиг мира. Он составлялся на основе количества минут, проведенных игроками на поле за последний год, уровня турниров и результатов команд. Из Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинг вошли десять футболистов:
вратари — Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА);
центральные защитники — Виктор Мелехин («Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);
правые защитники — Андрей Лангович («Ростов»);
центральные полузащитники — Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);
левые вингеры — Сергей Пиняев («Локомотив»).
Ранее Захарян и Худяков вошли в пятерку самых перспективных футболистов мира 2003 и 2004 годов рождения по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).