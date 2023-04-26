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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных футболистов по версии CIES

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сергей Пиняев из московского «Локомотива» и Арсен Захарян из столичного «Динамо» вошли в список 200 самых перспективных молодых футболистов (до 20 лет) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В рейтинг CIES Football Observatory вошли футболисты из 75 лиг мира. Он составлялся на основе количества минут, проведенных игроками на поле за последний год, уровня турниров и результатов команд. Из Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинг вошли десять футболистов:

вратари — Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА);

центральные защитники — Виктор Мелехин («Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);

правые защитники — Андрей Лангович («Ростов»);

центральные полузащитники — Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);

левые вингеры — Сергей Пиняев («Локомотив»).

Ранее Захарян и Худяков вошли в пятерку самых перспективных футболистов мира 2003 и 2004 годов рождения по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

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