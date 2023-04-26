ЭСК РФС признала ошибочными три решения арбитра матча «Пари НН» — «Крылья Советов»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) считает ошибочными три решения главного арбитра матча 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов» Романа Галимова. Об этом в среду сообщила пресс-служба РФС.

23 апреля «Крылья Советов» на выезде уступили «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2. На следующий день после поражения генеральный директор самарского футбольного клуба Вадим Андреев принял решение подать в отставку в знак протеста против судейства. Андреев назвал судейство в матче против нижегородцев беспрецедентным и указал на бессмысленность обращений в ЭСК. «Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на четыре года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил “творить”, — сказал Андреев.

Комиссия изучила три эпизода вокруг назначеного и неназначенных пенальти, а также два эпизода с невынесением желтых карточек. По итогам рассмотрения моментов было определено, что Галимов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 34-й минуте встречи, поскольку контакт мяча с рукой защитника самарской команды Николая Рассказова был спровоцирован действиями игрока «Пари Нижний Новгород» Артема Соколова. Также судья ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев на 42-й минуте, когда защитник хозяев Никита Каккоев наступил на ногу нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому, большинство членов комиссии квалифицировали действия игрока нижегородцев как фол по неосторожности. На 70-й минуте матча судья ошибочно не удалил с поля защитника «Пари Нижний Новгород» Виктора Александрова, который, как определила комиссия, действовал безрассудно и заслуживал второй желтой карточки за попадание стопой в лицо Писарскому в ходе единоборства.