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22:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бышовец назвал «Ростов» примером по импортозамещению иностранцев

Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Ростова» в этом сезоне РПЛ.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Другим нашим клубам необходимо брать пример с “Ростова” в плане развития российских игроков. Надо ориентироваться на молодых, талантливых футболистов, в этом заинтересован каждый тренер. Возможно, в “Ростове” материальные, финансовые условия создают определенные правила формирования команды. Наши ведущие клубы, не говоря о “Зените”, в прямой зависимости от зарубежных игроков — это и ЦСКА, и “Спартак”. Сегодня у “красно-белых” есть молодежь и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как “Спартак” демонстрирует современный футбол, играя в атаку», — цитирует экс-тренера Metaratings.ru.

После 24 матчей РПЛ «Ростов» набрал 49 очков идет на втором месте в турнирной таблице.

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