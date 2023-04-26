Бышовец назвал «Ростов» примером по импортозамещению иностранцев

«Другим нашим клубам необходимо брать пример с “Ростова” в плане развития российских игроков. Надо ориентироваться на молодых, талантливых футболистов, в этом заинтересован каждый тренер. Возможно, в “Ростове” материальные, финансовые условия создают определенные правила формирования команды. Наши ведущие клубы, не говоря о “Зените”, в прямой зависимости от зарубежных игроков — это и ЦСКА, и “Спартак”. Сегодня у “красно-белых” есть молодежь и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как “Спартак” демонстрирует современный футбол, играя в атаку», — цитирует экс-тренера Metaratings.ru.