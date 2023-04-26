Пиво предлагают вернуть на российские стадионы. Условие от МВД — сохранение Fan ID

Негативный эффект оказали ограничения по допуску зрителей на стадионы во время пандемии коронавируса, отстранение российских команд от международных соревнований и отъезд ведущих иностранных игроков, а также падение посещаемости на фоне введения системы Fan ID. Спасительной мерой, которая могла бы поднять популярность футбола и повысить доходы клубов, считается разрешение на продажу пива на стадионах. В четверг, 26 апреля, этот вопрос (и соответствующий законопроект) обсуждались на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

История вопроса

Расцвет пивной культуры в российском футболе приходится на 1990-е гг. Речь не только о продаже пенного напитка на стадионах. Пивоваренные компании выступали в качестве титульных спонсоров футбольных клубов. В частности, «Зенит» еще в 1996 г. играл в футболках с логотипом пивоваренной компании «Балтика», а «Торпедо» в первой половине 1990-х поддерживал бренд Holsten. Негативным эффектом были беспорядки на стадионах. Например, болельщики того же «Зенита» в 1998 г. выместили недовольство судейством Сергея Хусаинова, забросав беговые дорожки стадиона «Петровский» пивными банками.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 г. За год до этого реклама пива была ограничена на стадионах и по телевидению. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на сегодняшнем мероприятии связал это с беспорядками, возникшими на Манежной площади в Москве во время просмотра матча ЧМ-2002 между сборными России и Японии. Перед мероприятием свободно продавалось спиртное в стеклянных бутылках. В результате погромов пострадали 79 человек, один человек скончался от ножевых ранений.

Пиво временно возвращали на российские стадионы в 2017, 2018 и 2021 гг., когда в стране прошли три крупнейших футбольных турнира — Кубок конфедераций, чемпионат мира и чемпионат Европы (матчи первенства континента принимал только Санкт-Петербург). Во время этих событий на стадионах разрешали как рекламу, так и продажу пенного напитка. Это связано с тем, что пивоваренные компании являются ключевыми спонсорами Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), под эгидой которых проводятся эти соревнования.

Болельщики на ЧМ-2018 по футболу в России /Евгений Разумный / | Источник: Ведомости

Попытка вернуть пиво на стадионы во время российских соревнований была предпринята в декабре 2019 г. Тогда проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме. Согласно законопроекту, доступ с пивом на трибуны был запрещен — выпить разрешалось только в специально организованных местах общественного питания под трибунами. До рассмотрения поправок во втором чтении дело не дошло.

А в 2022 г. во время товарищеского матча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» на стадионе «Фишт» в Сочи продажа пива — в качестве эксперимента — была разрешена. Алкоголь производства разных брендов продавали с ценников «напиток пенный». Стоимость одной банки составляла 300 ₽

Аргументы «за»

Позицию РФС на мероприятии представлял Митрофанов. Он отметил, что разрешение на продажу пива могло бы способствовать решению одной из главных проблем российского футбола — уходу от бюджетного финансирования и переходу на финансирование из частных источников.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов | Источник: Ведомости

Митрофанов также оперировал такими аргументами, как создание условий для посещения болельщиками стадионов. Генсек РФС отметил, что футбол в индустрии развлечений конкурирует с театрами, кинотеатрами и развлекательными комплексами, где есть рестораны и разрешено потребление алкоголя: «Если болельщик понимает, что кроме матча он ничего не получит, то может выбрать бары и просмотр дома», — отметил он.

Кроме того, Митрофанов заявил, что разрешение на продажу пива не приведет к проблемам с безопасностью, поскольку на аренах действуют современные системы видеонаблюдения. Также он привел статистику правонарушений на стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 24-го тура (его матчи состоялись 22—24 апреля ): «Из 54 человек, которые привлекались к административной ответственности, только 23 пришли на стадионы в состоянии алкогольного опьянения. Всего во всей стране».

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Президент РФС Александр Дюков на мероприятии не присутствовал, но и он выступает за возвращение пива на российские стадионы. «Считаем, что возвращение пива не создаст каких-то проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей. В то же время окажет помощь тем же футбольным клубам. Экономическая ситуация все же не самая простая», — так говорил Дюков журналистам после пресс-конференции РФС 28 мая 2022 г.

Об экономическом эффекте от продажи пива высказался гендиректор ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Он напомнил, что матчи турнира в России посетили более 3 млн человек, а если считать вместе с фан-зонами — 3,7 млн. На стадионах было потреблено 1,5 млн литров пива. Доходы — при наценке 400% — достались ФИФА.

Опыт проведения ЧМ-2018 привел в пример и председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, который руководил заседанием: «Не припомню на чемпионате мира ни одного пьяного, которого выносили со стадиона. Хотя пиво практически везде продавалось. Также стоит посмотреть на положительный международный опыт. В других странах продажа пива на стадионах — обычное дело», — с этими словами он открыл заседание.

Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что посещаемость матчей лиги в сезоне 2018/19 (первом после ЧМ-2018) приближалась к 18 000 зрителей на игре, а сейчас упала до среднего показателя 6500 человек. При этом он подчеркнул, что одним лишь возвращением пива вопрос не решить: «Мы не в розовых очках. Но клубам нужно помочь. Даже противникам закона. Давайте постараемся найти возможность. Пиво надо возвращать».

Позиция МВД

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Представитель МВД Валерий Ботвин заявил, что позиция ведомства по законопроекту в течение последних полутора лет основывается на исполнении требований безопасности при продаже пива на стадионах. В данный момент МВД, по его словам, не возражает против законопроекта, но считает, что его реализация возможна только при наличии систем идентификации болельщиков (СИБ).

«Обязательно наличие СИБов. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — приводит слова Ботвина «РИА Новости».

Частью СИБ являются персонифицированные карты болельщика (Fan ID), оформление которых обязательно для посещения матчей РПЛ в сезоне 2022/23.