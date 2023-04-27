«Нам сложно взять даже 3−4 российских игроков». Первое большое интервью с Семаком в 2023-м

«Зенит» разбивает соперников удивительной статистикой — к 24-му туру у команды Семака 58 очка и + 9 от «Ростова». Таких цифр не было ни в один из предыдущих четырёх сезонов работы тренера.

Дмитрий Зимин встретился с Сергеем Семаком и расспросил его о рекордах нынешнего сезона, и вновь (!) — о гегемонии, которой, по мнению тренера, нет. Также — о насыщенной трансферной зиме — уходе Ловрена, предложении по Малкому и приходе Ренана. А ещё о будущем: каким будет «Зенит» после лета 2023 года.

Правильно ли называть «Зенит» гегемоном? Семак объясняет, почему нет

— 58 очков после 24 туров. Это самый успешный сезон с точки зрения и показываемого результата и качества игры?

— На сегодняшний день — да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков. Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к этому времени забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важно.

— Но пришли вы к таким показателям только к пятому сезону. Почему?

— Мы делаем максимум из того, что можем на определенный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Через полгода пришли ещё несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идёт шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше.

— Если говорить об уровне сопротивления «Зениту» в этом сезоне — он стал слабее?

— Нет. Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно, в отличие от других клубов. В плане качества игры — этот сезон точно самый цельный. Но вспомните зиму — «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. Их болельщики связывали с этим надежды в борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» — до 24−25-го тура держалось за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год мы сталкивались с тем, что хотя бы один клуб навязывает серьезную конкуренцию. Другое дело — мы в нужный момент можем собраться и не терять очки. Так что уровень сопротивления остался на достаточно высоком уровне.

Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентоспособным.

— Но при этом вы всё так же отрицаете гегемонию.

— Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония — это отсутствие конкуренции. Я выше уже говорил, что каждый год у нас есть серьёзный конкурент. Или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне не очень просто, как многим кажется.

— А чего не хватает другим командам, чтобы удерживаться на вашем уровне?

— У каждой команды свои проблемы. И они у всех разные — смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами.

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— Нет ли у вас ощущения, что нынешний состав чуть ли не сильнейший за все пять лет в клубе?

— Не назову сильнейшим, назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Однако с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется. У нас было много ярких индивидуальностей, сейчас команда более сбалансированна. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости.

— Про баланс. Была цель прийти к этому с самого начала?

— Не было какой-то конкретной долгосрочной перспективы. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки.

Почему «Зенит» часто вылетает из Кубка, куда делась конкуренция со «Спартаком» и тот самый момент с Дзюбой

— Вы вылетели из Кубка России. У вас всего один этот трофей в качестве тренера «Зенита». Читал мнение, что вам сложнее показывать уровень в конкретных матчах, но проще на дистанции. Как вы сами объясняете такое?

— А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального Кубка?

— Не вспомню. Кажется, что до высоких стадий добираются часто.

— Вам кажется. На самом деле — один раз за последние 10 лет. «Реал» редко добирается до решающих стадий. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России — отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления — невероятный. Базовая вероятность проиграть в конкретном матче всегда выше. В чемпионате невозможно выиграть 10 игр подряд, что уж говорить о Кубке. Фактор случайности гораздо выше.

Игроки «Зенита» после вылета из Кубка России в матче с «Динамо»

— Вы хотя бы раз пожалели, что осенью в Кубке нередко использовали тот самый неоптимальный состав? Ведь могли обойти «Крылья», занять второе или первое место и иметь право на ошибку, оказавшись не в Пути регионов.

— Мы провели только две игры в Кубке ниже своего уровня — на выезде с «Крыльями» и со «Спартаком». Конечно, надеялись сыграть лучше. По тем или иным причинам не смогли выиграть. Можно много рассуждать в сослагательном наклонении, но я не буду. Не всегда есть возможность поставить того или иного футболиста. Против «Спартака» был перерыв на матчи сборных — не могли рассчитывать на всех лучших. Против «Крыльев» — надеялись на тот состав, который вышел. Но когда играешь редко, не всегда можешь показать ту игру, на которую способен.

— Вас удивляет, что весной так нестабилен стал «Спартак»?

— Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберётся тренерский штаб. Такое бывает. Провести 100-процентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

— Вы хотите видеть более сильный и стабильный «Спартак»?

— Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но, повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко. Каждый соперник — это серьезное испытание. И мы должны показывать максимум.

— После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артёма Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно — при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведёт?

— Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо. Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка — сложный для любого человека элемент. Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артёма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь.

Масштабная зима «Зенита»: как уходил Ловрен, почему не вернулся Алберто и что случилось с Одоевским

— Давайте поговорим о зиме. Первое — уход Ловрена. Когда вы поняли, что сохранить его невозможно?

— После чемпионата мира. Он провёл хороший отрезок в чемпионате России. Думаю, осень — его лучшее время в «Зените». Играл хорошо, надёжно. Потом — уверенная игра на чемпионате. И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане. Так что можем только порадоваться за Деяна.

— Это же потеря не только основного защитника, но и авторитета — для вас как для тренера это хорошо или плохо?

— Это не хорошо и не плохо. Это данность. Любой игрок может уйти. Если это повышение — мы только радуемся. Главное, чтобы соблюдались интересы клуба и самого игрока.

— Альтернатива Ловрену приехала после зимней поездки руководства клуба в Бразилию. Насколько я понимаю, основной задачей было вернуть Алберто. Но когда он не согласился, запустили план Б по обмену. Ренан был в числе тех игроков, без которых обмен был невозможен?

— Да. Мы давно за ним наблюдаем. Хотели приобрести его ещё до зимы, но по тем или иным причинам не получалось. Поэтому Ренан был приоритетной опцией. Плюс остальные бонусы, которые мы получили за Алберто.

— Возвращение Алберто было нереальным?

— Нет. У него было желание остаться — ребёнок, семья. Он не хотел возвращаться. Мы эту ситуацию приняли и использовали для себя с выгодой.

— Ренан не участвовал в сборах, но почти сразу попал в основной состав. Те же Чистяков и Алип могут задаться вопросом — а насколько это справедливо?

— Мы же видим его уровень на тренировках. Игры — прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы и Димы — на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день.

— Ренан у некоторых стал ассоциироваться с ошибками. Имею в виду игру с «Химками» или эпизод с «Локомотивом». Можно по разному оценивать степень его вины, но его самого трогает происходящее?

— С этим нет никаких проблем. Мы прекрасно понимали — ошибки будут. Он мало играл на высоком уровне, в том числе в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата — это непростой процесс. В целом качество игры показывает его потенциал, который нужно развивать. Но ему нужно привыкнуть к партнерам, к нашему стилю. Пока рано требовать от него игры на топ-уровне. Мы взяли игрока, понимая, что с ним надо пройти определённый процесс. И довести его до топ-уровня.

— Видя его высокий потенциал, вы готовы к тому, что он будет допускать ошибки?

— Ошибаются все. У нас нет идеальных центральных защитников. Бывают грубые ошибки и не очень.

Роберт Ренан

— Люди смотрят на такие эпизоды, как у вашей команды в матче с «Локомотивом», как у «Ростова» и других команд — имею в виду розыгрыш мяча от вратаря через ближних — и задаются вопросом: зачем так рисковать? Почему уже не модно играть проще, выбивая мяч?

— Всем же нравится качественная игра. А она создается в том числе за счёт большого количества продуманных передач без выносов. Команды стремятся находить свободное пространство для взаимодействия, для более быстрой игры. Ошибки есть, с ними надо работать. Но нередко и после выносов случаются перехват и быстрая атака. Такое тоже бывает.

— Визуально в матчах с ЦСКА и «Локомотивом» команда, разыгрывая так мяч, нередко теряла его. Понятно, зачем так разыгрывают топ-команды — у них есть быстрые игроки. Но у команд РПЛ, включая «Зенит», с этим не всё так хорошо. Может, поэтому не стоит копировать этот момент?

— Мы не копируем. У нас своя модель. Считаем, что это элемент, который имеет место быть. У нас есть быстрые Мостовой, Малком. И вообще — стараемся разнообразить свою игру. Зачем действовать примитивно? Если есть игроки, которые хороши на мяче, то почему бы этим не пользоваться? По сути, в игре с «Локомотивом» была единственная ошибка, которую мы допустили в такой ситуации.

— Зимой в «Зенит» вернулся Васютин. Он получал время на сборах вместе с Одоевским, но на весну основной вратарь команды Кержаков. Почему?

— Миша обладает достаточно большим опытом и в каких-то моментах надёжнее. У нас во вратарской линии нет огромной разницы между первым, вторым и третьим номерами. Просто в определённые моменты мы выбираем более готового вратаря. У каждого есть плюсы и минусы. Но сейчас Миша первый номер.

— Что с Одоевским? Ещё год назад его называли будущим первым номером, а сейчас обсуждают разве что контексте возможного перехода в «Аль-Наср». Не перегорел ли он от осознания своего потенциального статуса?

— Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и, как следствие, мысли, что всё будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Для Дани важно получить достаточное количество игровой практики. Здесь как — либо тебя поставили и у тебя сразу пошло, как у Акинфеева, либо стоит искать другой путь. Не всегда всё бывает гладко. Даня — талантливый вратарь, которому нужна практика, чтобы раскрыть свои сильные качества.

— Это значит, что летом он уйдет?

— Посмотрим. Со всеми будем разговаривать и искать варианты.

— Ощущение, что Михаил сейчас чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру. Есть понимание по следующему сезону?

— Это говорит как раз о том втором пути, через который он прошёл. Не обладая большим талантом, но за счёт трудолюбия, настойчивости и терпения он был вознаграждён. И стал первым вратарём команды. А по поводу будущего — понимания пока нет. Однако в ближайшее время об этом поговорим. Это важный момент.

— У Матео Кассьерры один гол. Но вы его постоянно оправдываете работой на команду. Получается, для вас совершенно не важно, чтобы забивали нападающие, главное — чтобы забивала команда?

— Конечно. Должна забивать команда, и уже второй вопрос, кто отдаёт и реализует моменты. Здесь важный момент со стороны самого Матео — когда у него был один момент, второй, но мячи не шли, то внутренне, конечно, было некомфортно. Серьезная психологическая нагрузка. Надеюсь, он справится с ней и начнет забивать.

Малкома «ввели в заблуждение» в «ПСЖ», по Венделу и Клаудиньо были предложения, но они не подходили «Зениту»

— Малком. Вы говорили, что чуть ли не первый узнали, что с ним контактировал «ПСЖ». Как вы отреагировали на это?

— Вопрос не в том, ушёл бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос — как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всём договорились. Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию — если в клуб придёт предложение, которое всех устроит, то он уйдёт. Если нет — останется.

— У вас вообще были опасения за его весеннее настроение? Он ведь не сник.

— У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем.

— С Венделом и Клаудиньо тоже зимой контактировали другие клубы?

— Да. Не только зимой, но и летом. Были предложения по Венделу и Клаудиньо. Но всё абсолютно профессионально. Они рассмотрят возможность ухода только при условии, что это будет выгодно «Зениту».

— Высока вероятность, что летом предложения по этим троим поступят?

— Всё возможно. Мы живём во времена, когда всё быстро меняется. Не хочу говорить о вероятности. Понимаю, что случиться может абсолютно всё. Если они уйдут — будут новые вводные. Продолжим работу в условиях, которые есть.

Стратегия «Зенита» на лето — что будет в случае ухода лидеров, реально ли подписать россиян и будущее самого Семака

— Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

— Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

— Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

— Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

— Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

— У всех своё мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м…

— В нынешних политических и экономических условиях реально заполучить в «Зенит» игроков такого же уровня из Бразилии?

— Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом — чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, меньше готов — ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

— У «Зенита» в какой-то момент была возможность забрать Пиняева из «Крыльев Советов»?

— Не знаю. Мы давно обозначали интерес, но, насколько подошли к реальным переговорам, мне неизвестно.

— На нашем сайте выходил список из 10 фамилий футболистов с российским паспортом, которых летом хочет получить «Зенит». Но, исходя из ваших слов, я понимаю, что шансов даже на половину почти нет.

— Пока это просто слова и предположения. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью. Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что взять даже трёх-четырёх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз — это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев.

— То есть даже при всём желании оперативно сложно реализовать идею перехода на более российский костяк? Чтобы уже нельзя было назвать «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— «Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, не важна национальность, важно показывать хороший, интересный футбол. Чтобы болельщики получали удовольствие от игры команды.

— Вы близки к завершению пятого сезона. Драйв не утихает?

— Нет.

— Нет ли амбиций попробовать себя в другой лиге?

— На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

— За эти пять лет на вас выходили представители зарубежных клубов? Обозначали интерес?

— Серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе.

— То есть история про пять сезонов в одном клубе и не больше — не про вас.

— У каждого свои путь, характер и история. Я же стараюсь не терять мотивацию и работать на максимуме дальше.

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— Но неужели нет хотя бы мечты попробовать себя в другой стране?

— Пока нет.

— Стоит ли российскому футболу уходить в Азию?

— С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно. И, как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению — точно нет. Футбол там развивается. И хорошо.

Здесь важно понять — сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или лучше перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой.

— И завершим темой Fan ID. Звонят ли вам с жалобами знакомые? Спрашивают, как с этим разобраться?

— Конечно. Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребёнку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали всё вместе с фотографированием за 5−10 минут. Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов. Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе.