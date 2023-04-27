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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Улицы в Москве могут назвать в честь легенд «Спартака»

Улицы могут назвать в честь легенд «Спартака» Черенкова, братьев Старостиных и Бескова.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве могут появиться улицы, названные в честь основателей «Спартака» братьев Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных, футболиста Федора Черенкова и экс-тренера московской команды Константина Бескова, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Улицы, которые могут получить названия в честь данных футбольных деятелей, находятся рядом со стадионом «Спартака».

Также на данной территории может появиться улица в честь спортивного комментатора и председателя спортивного общества «Спартак» Николая Озерова. Голосование по выбору новых наименований улиц проходит на портале «Активный гражданин».

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