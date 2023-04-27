Улицы в Москве могут назвать в честь легенд «Спартака»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве могут появиться улицы, названные в честь основателей «Спартака» братьев Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных, футболиста Федора Черенкова и экс-тренера московской команды Константина Бескова, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Улицы, которые могут получить названия в честь данных футбольных деятелей, находятся рядом со стадионом «Спартака».