«Спартак» — «Ростов»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Одна из главных интриг подходящего к логическому завершению чемпионата России по футболу — кто займет второе место в таблице. На него претендуют «Ростов» и «Спартак», а еще ЦСКА, который несколько отстает, но на руку армейцам то, что ростовчане и спартаковцы в этом туре играют друг с другом. В матче первого круга в Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина уверенно переиграла подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 4:2, хотя счет открыл «Спартак». Голы забивали Комличенко, Уткин, Полоз у желто-синих и Соболев с Промесом у красно-белых. Все в строю и рвутся в бой, вопросы только по важнейшему для «Ростова» игроку середины поля Даниилу Уткину, который только что восстановился после травмы и в предыдущем туре с «Уралом» вышел на поле под финальный свисток.

То ли дело в спартаковском прошлом и особой мотивации, то ли в чем-то еще, но Валерию Карпину обычно удаются матчи против «Спартака»: в 10 официальных матчах с красно-белыми Карпин во главе «Ростова» одержал 6 побед и лишь трижды уступил. Предыдущие две встречи прошли в городе на Дону, и Карпин их выиграл, а последний до сегодняшнего дня матч в Москве 30 октября 2021 года запомнился сумасшедшим спасением гостей с голом Данилы Глебова в контратаке на 5-й добавленной минуте (1:1). Несмотря на всю статистику, у букмекеров «Спартак» в этом матче явный фаворит. Возможно, дело в домашних трибунах, только они в этом году спартаковцам не очень помогают по известным причинам. В 5 домашних матчах РПЛ этой весной у «Спартака» две выстраданные победы и три ничейных результата. «Ростов» в гостях провел три матча и ни разу не проиграл: две победы и ничья.

На что ставить

«Ростов» проходит чемпионат увереннее и ровнее, а «Спартак» лихорадит, но бывают и положительные всплески. С неукротимым штурмом ворот «Краснодара» в минувшем туре во втором тайме (4:3), кажется, вряд ли кто-то мог справиться. «Ростов» намного надежнее в обороне, но у «Спартака» более мощная атака сейчас, когда все лидеры вернулись в строй. Зато ошибки и уязвимые места обороны «Спартака» очевидны всем. «Краснодар» в упомянутой игре может сетовать лишь на себя — «быки» должны были забивать больше и упустили еще немало моментов.

Эти рассуждения приводят нас к тому, что любая ставка на исход сегодня — гадание и неоправданный риск. Лучше будет обратить внимание на голы. Они в этом матче ожидаются, причем практически наверняка и в те, и в другие ворота. «Спартак» будет пропускать выпады гостей, а значит, с удвоенным рвением обрушится и на их ворота. Ставка «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 напрашивается сама собой. БК Olimpbet предлагает ее с коэффициентом 1.87. Можно пойти дальше и взять смелый тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.59. Почему нет, если такая ставка сыграла бы в последних матчах и «Спартака» (7 мячей), и «Ростова» (4 мяча).

Игорь Борунов

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