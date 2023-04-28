Защитник «Зенита» Ренан вызван в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира

Об этом сообщает пресс-служба сборной Бразилии на официальном сайте.

19-летнему Ренану вместе со сборной Бразилии предстоит провести на групповом раунде аргентинского турнира три матча. Соперниками бразильцев станут сборные Италии, Нигерии и Доминиканской Республики. Старт подготовки сборной Бразилии U20 к турниру намечен на 8 мая — 7 мая «Зенит» проведёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».