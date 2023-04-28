Футболисты «Динамо» вместе с ветеранами и болельщиками исполнили клубный гимн

«В 2019 году, в день открытия нашего стадиона, Николай Арутюнов представил гимн московского “Динамо”. Спустя несколько лет игроки нашей команды, ветераны, болельщики и ребята из Академии бело-голубых собрались вместе, чтобы исполнить гимн в честь нового века бело-голубых. Семья — этим все сказано», — написала пресс-служба клуба.