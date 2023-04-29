Матчем «Спартак» — «Ростов» и еще тремя играми продолжится программа 25-го тура РПЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Программа 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА, «Краснодар» — «Урал» и «Спартак» — «Ростов».

Среди субботних матчей выделяется встреча между московским «Спартаком» и «Ростовом». Игра пройдет на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 19:30 мск. Обе команды продолжают погоню за лидирующим в таблице РПЛ петербургским «Зенитом», а также являются главными претендентами на медали в этом сезоне. «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 24 матчах. «Спартак» с 48 очками располагается на третьей позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 19:30 Спартак - Ростов -

Обе команды подходят к матчу не в лучшей игровой форме. «Спартак» в последних восьми играх во всех турнирах одержал всего две победы — над «Краснодаром» (4:3) и столичным «Торпедо» (2:1) в РПЛ. На счету «Ростова» одна победа в предыдущих четырех встречах.

Чемпион СССР 1979 года в составе «Спартака» Сергей Шавло считает, что матч будет определяющим для обеих команд. «В какой-то степени [матч] будет определяющим в борьбе за второе место, хотя впереди будут еще пять туров, все возможно. “Спартак” играет с тяжелыми соперниками, “Ростов” тоже, поэтому будет борьба, — сказал Шавло ТАСС. — Но психологически это будет игра за шесть очков, кто выигрывает, тот будет психологически на подъеме. Предстоит тяжелая игра, “Ростов” удачно играет со всеми клубами Москвы, Валерий Карпин (главный тренер “Ростова” — прим. ТАСС) знает команду, я думаю, что будет нелегко. Учитывая, что у “Спартака” все выздоровели, сейчас квалифицированные футболисты будут играть, поэтому красно-белые будут в сильнейшем составе. Надеюсь, что будет интересная игра — “Ростов” будет прессинговать, как обычно, посмотрим, как “Спартак” через это пройдет».

«Честно, я думал, что “Ростов” будет иметь трудности в матчах с “Оренбургом” и “Уралом”, но они прошли спокойно, без всяких колебаний. Зависит от того, кто получит преимущество, кто забьет, потому что в этих играх чаще решает то, кто забивает. Хотя “Краснодар” забил два первых гола “Спартаку”, но они расслабились. Когда “Спартак” забивает первым, все нормально, в противном случае появляются трудности. “Ростов” играет от обороны, прессингует, ждет контратак, Николай Комличенко разыгрался, забивает, в штрафной опасен, пенальти зарабатывает. Нужно быть очень внимательными, дисциплинированными в обороне, потому что “Спартак” пропускает необязательные голы, потом начинает рвать жилы, когда бывает уже поздно», — добавил Шавло.

В составе «Ростова» из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Хорен Байрамян. За «Спартак» смогут сыграть защитник Руслан Литвинов и полузащитник Кристофер Мартинс, которые пропускали прошлый тур из-за дисквалификации. При этом за красно-белых не сыграет полузащитник Наиль Умяров, который продолжает восстановление от травмы, под вопросом участие Даниила Хлусевича. В матче первой части чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счетом 4:2. В последний раз «Ростов» выигрывал у «Спартака» на выезде 31 октября 2020 года (1:0).

«Зенит» попробует оторваться в таблице.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 14:00 Крылья Советов - Зенит -

В первом матче дня «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 14:00 мск. Петербургская команда с 58 очками лидирует в таблице РПЛ, «Крылья Советов» (25 очков) располагаются на 12-й позиции. Матч первой части чемпионата России завершился победой «Зенита» со счетом 3:0. Также команды встречались на групповом этапе Фонбет — Кубка России, обменявшись домашними победами (2:0 в Самаре, 2:1 в Санкт-Петербурге).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в матче может не сыграть полузащитник Вендел. «Подготовка в стандартном режиме, по игрокам, которые под вопросом: Саша Ерохин работает индивидуально, есть проблемы у Вендела. Все остальные готовятся», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита». Также тренер отметил, что всем командам непросто играть с «Крыльями Советов». «По многим игровым компонентам они находятся в лидирующей группе. По тем матчам, которые они провели и в Кубке России, и в чемпионате, если рассматривать качество игры, команда выглядит очень-очень неплохо, организованно», — отметил Семак.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 16:30 Ахмат - ЦСКА -

Также в субботу грозненский «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА, встреча начнется в 16:30 мск. Матч первой части чемпионата между командами завершился победой московской команды со счетом 4:2. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Ахмат» с 40 очками располагается на пятой позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 19:00 Краснодар - Урал -

В другой встрече дня «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром», матч начнется в 19:00 мск. «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Урал» с 25 очками располагается на 11-й позиции.

Программа 25-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Динамо» дома проиграло воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. 30 апреля состоятся игры «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород», «Сочи» — «Торпедо» и «Локомотив» — «Химки».