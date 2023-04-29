Тренер ЦСКА назвал причину разрыва контракта Фернандеса с бразильским клубом

«Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии, и у Марио возникало немало вопросов», — рассказал Федотов. Он добавил, что руководство армейцев поговорит с игроком и пригласит его в Москву, чтобы оценить текущую форму.