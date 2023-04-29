Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Енисей
Родина
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Вулверхэмптон
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Аяччо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Все события
12:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер ЦСКА назвал причину разрыва контракта Фернандеса с бразильским клубом

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов назвал причину разрыва контракта защитника клуба Марио Фернандеса с бразильским «Интернасьоналом». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии, и у Марио возникало немало вопросов», — рассказал Федотов. Он добавил, что руководство армейцев поговорит с игроком и пригласит его в Москву, чтобы оценить текущую форму.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в бразильском клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что такое тейпирование: реальная помощь или модная наклейка? Объясняет врач
В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь