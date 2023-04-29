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16:14 (мск), источник: Sport24

Восьмикратный чемпион в составе «Спартака» назвал фаворита в борьбе за серебряные медали РПЛ

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, кого можно считать фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ в этом сезоне.

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Источник: Sport24
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 25, 29.04.2023, 19:30

Спартак-Ростов-

Красно-белые после 24-х туров занимают 3-е место, отставая от «Ростова» на 1 очко. Сегодня команды сыграют между собой в Москве. На 4-й строчке в 3 очках от «Спартака» идет ЦСКА.

«Кто фаворит в борьбе за серебряные медали? Если сегодня обыграем “Ростов” — то “Спартак”. Если команда будет с хорошим составом, то она может занять второе место. Если выиграет “Ростов”, то красно-белым будет непросто. Сегодня очень серьезный матч для обеих команд. Если будет ничья, то она пойдет на пользу ЦСКА. Но, надеюсь, “Спартак” одержит победу», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Игра «Спартак» — «Ростов» начнется в 19:30 мск. ЦСКА сыграет в гостях с «Ахматом» в 16:30.

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