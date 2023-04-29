«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА.
Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Нижиц, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин, Агаларов.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Набабкин, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.
В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. За «Ахмат» забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. Лидирует «Зенит» (58).