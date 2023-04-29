«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Нижиц, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Набабкин, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. За «Ахмат» забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.