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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покер Малкома помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:1. В составе «Зенита» покер оформил Малком (19, 55, 68, 75-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Клаудиньо (30). У «Крыльев Советов» единственный мяч забил Сергей Бабкин (9). С 41-й минуты хозяева играли в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Гленн Бейл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Малком сделал десятый дубль за «Зенит», а также первый хет-трик в составе «сине-бело-голубых». В текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 мяча. В последний раз 20 и более голов в РПЛ забил Артем Дзюба (20) в сезоне-2020/21. Последний покер в РПЛ датируется 2021 годом, тогда Дзюба, который в тот момент играл за «Зенит», забил четыре мяча в ворота «Тамбова».

«Зенит» набрал 61 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 25 очками идут на 12-й позиции в таблице.

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