Покер Малкома помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов»

Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:1. В составе «Зенита» покер оформил Малком (19, 55, 68, 75-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Клаудиньо (30). У «Крыльев Советов» единственный мяч забил Сергей Бабкин (9). С 41-й минуты хозяева играли в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Гленн Бейл.

Малком сделал десятый дубль за «Зенит», а также первый хет-трик в составе «сине-бело-голубых». В текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 мяча. В последний раз 20 и более голов в РПЛ забил Артем Дзюба (20) в сезоне-2020/21. Последний покер в РПЛ датируется 2021 годом, тогда Дзюба, который в тот момент играл за «Зенит», забил четыре мяча в ворота «Тамбова».