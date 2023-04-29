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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Урал».

Краснодар
Урал
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кордоба.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сунгатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует «Зенит» (61).

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