«Краснодар» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Урал».
Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кордоба.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сунгатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.
«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует «Зенит» (61).