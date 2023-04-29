«Краснодар» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кордоба.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сунгатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.