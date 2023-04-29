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18:30 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Ахмат» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Два мяча у армейцев забил Иван Обляков.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/pfc_cska

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей голы забили Иван Обляков (3-я и 22-я минуты) и Максим Мухин (90+3). У проигравших отличился Мохамед Конате (80).

ЦСКА продлил серию без поражений в чемпионате России до семи матчей (шесть побед, одна ничья). В последний раз армейцы уступали в первой игре после зимней паузы, проиграв в гостях «Сочи» (0:2). Столичная команда с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Московский «Спартак» провел на игру меньше и находится на третьей строчке с 48 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.

«Ахмат» прервал серию без поражений из пяти матчей (три победы и две ничьи). Команда из Грозного с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА 7 мая примет «Оренбург», «Ахмат» днем ранее на выезде сыграет с московским «Торпедо».

Ахмат
1:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
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