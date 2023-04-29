Как же хорош Обляков! Его дубль помог ЦСКА выиграть в Грозном и продолжить борьбу за серебро

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Потери «Ахмата»

Борьба за серебро на финише РПЛ будет очень жаркой, и 25-й тур будто специально подарил нам сразу две очные встречи претендентов на медали.

«Ахмат», конечно, тяжело называть очевидным претендентом на серебро, но гипотетическая победа над ЦСКА дала бы грозненцам мощный прилив сил и помогла бы сократить отставание от пьедестала. Вообще от Сергея Ташуева мало кто ожидал чудес, но он тихо и спокойно делает отличную работу — на контрасте с шумным и экстравагантным Андреем Талалаевым его труд смотрится особенно внушительно.

Но «Ахмат» весной встречался только с одной командой топ-6, «Спартаком», так что на игру с ЦСКА настрой у хозяев был особый. Не обошлось, правда, без потерь: в заявку не попали Шатара, Олейников, Харин, Уциев и Бериша. Зато впервые с 1 апреля в основе появился лучший бомбардир прошлого чемпионата Гамид Агаларов.

Умница Обляков

ЦСКА все еще обходился без Мойзеса и Зайнутдинова, а заодно неожиданно остался в запасе Чалов. Зато в очередной раз в атакующей группе вышел Обляков — один из безусловных героев весны продолжает осваивать новые просторы и опять не ушел с поля без результативного действия. И даже больше — уже к середине первого тайма Иван оформил первый дубль в премьер-лиге.

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Обляков феноменален: он вытеснил из состава Карраскаля и заставил сменить амплуа Медину, но все еще не сбавляет обороты. Иван мог забить уже на второй минуте — Шелия отразил мяч, однако со следующим ударом нового бомбардира ЦСКА вратарь «Ахмата» справиться не сумел.

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Логичная тактика ЦСКА.

Армейцы внешне легко контролировали ход встречи и вскоре сделали преимущество комфортным — как и в первом случае, Облякову ассистировал Кучаев, который и занял место Чалова в стартовом составе. Константин прорвался по правому флангу и вложил мяч в ногу партнеру.

Парадокс заключался в том, что гости находились с мячом заметно меньше «Ахмата». Сложно сказать, было ли это изначальной установкой Владимира Федотова или это реакция на собственный быстрый гол, но план точно сработал. И он был логичным. «Ахмат» при Ташуеве не любит играть первым номером — достаточно вспомнить резонансный матч с «Локомотивом», когда Грозный за полчаса не смог забить девятерым футболистам соперника. «Ахмат» — одна из худших команд лиги по проценту владения мячом: ниже грозненцев только «Пари НН» и «Факел».

Преображение имени Гбамбле.

Первый тайм «Ахмат» провалил по всем показателям: даже по ударам в створ он уступал 0:5. Успеха не приносило ничего: ни позиционные атаки, ни контрвыпады, ни штрафные, ни угловые. Агаларов с Ильиным впереди вообще не цеплялись за мяч, поэтому их замены в перерыве выглядели логично. Вышли Конате, а также 20-летний ивуариец Гбамбле, который только в прошлом туре дебютировал в чемпионате России.

И африканец существенно оживил игру: он был невероятно активен на левом фланге и выиграл у Гайича почти всю борьбу. Как следствие, у «Ахмата» пошли удары в створ: Тимофеев с Конате друг за другом потревожили Акинфеева.

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На 66-й минуте тяжелую травму колена получил Садулаев, из-за чего атакующая мощь «Ахмата» чуть снизилась, но хозяева продолжали искать путь к воротам и нашли его на 80-й минуте — Конате отыграл один мяч. Однако на внятный финиш у грозненцев сил уже не хватило и в добавленное время они пропустили контратаку, увенчавшуюся первым голом Мухина в РПЛ.

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