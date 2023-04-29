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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.

Краснодар
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Счет в игре открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 13-й минуте. Для него это первый гол за клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Игрок «Урала» Александр Юшин сравнял счет на табло на 39-й минуте матча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям. В следующем туре команда примет «Крылья Советов».

«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей — 5 поражений и 1 ничья. Команда занимает 11-е место (26 очков) и следующую встречу проведет против «Пари НН».

Краснодар
1:1
Первый тайм: 1:1
Урал
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