«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.
Краснодар
УралПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:1.
Счет в игре открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 13-й минуте. Для него это первый гол за клуб.
Игрок «Урала» Александр Юшин сравнял счет на табло на 39-й минуте матча.
«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям. В следующем туре команда примет «Крылья Советов».
«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 6 матчей — 5 поражений и 1 ничья. Команда занимает 11-е место (26 очков) и следующую встречу проведет против «Пари НН».