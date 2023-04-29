«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Счет в игре открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 13-й минуте. Для него это первый гол за клуб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6936251339779a8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252116&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Игрок «Урала» Александр Юшин сравнял счет на табло на 39-й минуте матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4f6bffa89481dd4d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252117&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям. В следующем туре команда примет «Крылья Советов».