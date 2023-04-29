«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак сыграл вничью с “Ростовом” со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Ростова» гол забил Александр Селява (80-я минута), у хозяев отличился Александр Соболев (90+4).
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в лиге до семи матчей. «Спартак» не обыгрывал ростовчан в последних четырех очных встречах, последняя победа красно-белых над «Ростовом» датируется 4 апреля 2021 года.
«Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Валерия Карпина 50 очков в 25 матчах. «Спартак» идет третьим, в активе команды 49 очков. В следующем туре «Спартак» 7 мая на выезде встретится с «Зенитом», «Ростов» днем ранее примет воронежский «Факел».