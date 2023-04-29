«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак сыграл вничью с “Ростовом” со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Ростова» гол забил Александр Селява (80-я минута), у хозяев отличился Александр Соболев (90+4).

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в лиге до семи матчей. «Спартак» не обыгрывал ростовчан в последних четырех очных встречах, последняя победа красно-белых над «Ростовом» датируется 4 апреля 2021 года.