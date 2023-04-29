Карпина удалили после матча со «Спартаком», игроки «Ростова» оградили судью от Онопко

Футбол, Премьер-лига, Тур 2529.04.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена
|Гильермо Абаскаль
|Валерий Карпин
|Александр Соболев(Антон Зиньковский)
|90+4′
|Александр Селява(Николай Комличенко)
|80′
|57
|Александр Селихов
|30
|Сергей Песьяков
|4
|Алексис Дуарте
|45
|Александр Сильянов
|20
|Томаш Тавареш
|55
|Максим Осипенко
|68
|Руслан Литвинов
27′
|92
|Виктор Мелехин
77′
|35
|Кристофер Мартинс
|8
|Алексей Миронов
90+4′
|7
|Александр Соболев
33′
|15
|Данил Глебов
89′
|14
|Георгий Джикия
46′
|87
|Андрей Лангович
45+3′
|39
|Павел Маслов
|23
|Роман Тугарев
62′
|22
|Михаил Игнатов
70′
|77
|Степан Мельников
87′
|25
|Данил Пруцев
|18
|Данила Прохин
|47
|Роман Зобнин
84′
|62
|Иван Комаров
76′
|9
|Кейта Бальде
|38
|Александр Селява
|97
|Даниил Денисов
76′
|88
|Кирилл Щетинин
17′
|17
|Антон Зиньковский
|47
|Даниил Уткин
|10
|Квинси Промес
85′
|27
|Николай Комличенко
87′
|11
|Шамар Николсон
|69
|Егор Голенков
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)