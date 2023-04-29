Карпина удалили после матча со «Спартаком», игроки «Ростова» оградили судью от Онопко

Наставник вышел на поле, чтобы выразить возмущение работой Кирилла Левникова: судья сразу же показал Карпину красную карточку.

В процесс вмешался тренер «Ростова» Виктор Онопко, которого от судьи оттащил защитник ростовчан Максим Осипенко. Капитан команды Данил Глебов убрал от Левникова Карпина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=02a5ff5d8563ed6b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252124&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2.