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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин был в секундах от победы над «Спартаком»! Но Соболев сохранил надежду на серебро

«Ростов» не смог оторваться от команды Абаскаля на четыре очка.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Валерию Карпину не хватило всего несколько секунд, чтобы ещё раз победить «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля ушла от поражения в концовке, не дав «Ростову» оторваться на четыре очка в борьбе за серебро.

Абаскаль поменял пол-основы по сравнению с матчем с «Краснодаром»: на скамейку присели Чернов, Маслов, Классен, Пруцев и Кейта. Наконец-то смог сыграть с первых минут Промес (впервые с середины марта). А вот Карпин приготовил большой сюрприз: в стартовом составе дебютировал молодой полузащитник Комаров.
Удивило, что Абаскаль вернулся к тактической схеме 3−5−2, с которой «Спартак» в предыдущем матче с «Краснодаром» выдал, по мнению Соболева, худший тайм в сезоне. Сегодня фланги у красно-белых закрывали Денисов с Таварешем, а в центре действовал треугольник Мартинс (в роли опорника) — Игнатов — Зобнин.

«Спартак» фактически отказывался от стабильного высокого давления, «Ростов» же как всегда при Карпине стремился прессинговать соперника у его ворот. Первым по такой игре занервничал Селихов: подарил мяч в штрафной Комарову, чей удар заблокировал Джикия, потом едва не подставил опасным пасом Мартинса.

«Ростов» при обороне мог трансформировать свои 4−3−3, когда капитан-опорник Глебов садился назад третьим центральным защитником. Но это вряд ли назовешь подстройкой под конкретного соперника — обычная для команды Карпина история. Впрочем, изменение схемы помогало гостям контролировать ширину при рывках по краям Тавареша и Денисова (у Даниила было 17 потерь владения за тайм — больше всех с отрывом). Ещё один центрхав «Ростова» Щетинин сыграл всего 15 минут. Кирилл после столкновения со своим же партнёром Мелёхиным, похоже, получил сотрясение мозга. Попытка Щетинина вернуться в игру казалась большим риском. Вскоре его заменил восстановившийся от травмы Уткин, который не играл почти полтора месяца, если не считать пары минут в Екатеринбурге.

Источник: Чемпионат.com

«Ростов» и с Уткиным, и до его появления на поле лучше двигал мяч. Это отразилось и на статистике. За 45 минут «Спартак» нанёс всего один удар, да и тот мимо цели. Ростовчане пробили пять раз, в створ — один. Команда Абаскаля опять не поняла своего тренера, либо просто не готова реализовывать его тактическую идею. Только в самом конце первого тайма «Спартак» стал похож на себя: в компенсированное время красно-белые наконец-то попали в створ — это сделал Джикия после углового.

Джикия показал форвардам «Спартака», как находить ворота «Ростова», и ушёл из игры. То ли усугубил старую травму, то ли получил повреждение как раз в моменте со стандартом, когда ему при попытке удара попало от Соболева. В этом матче свои били своих — чтобы чужие боялись. Второй тайм «Спартак», оставшись без капитана, начал живо, но довольно быстро команда Карпина отодвинула соперника от ворот Песьякова. В том числе благодаря Комличенко. Нападающий просил мяч и как обычно падал при любой возможности. Иногда на нём действительно фолили, иногда чемпион РПЛ по зарабатыванию пенальти явно нырял.

Несмотря на то, что у «Ростова» восстановилась связка Комличенко — Уткин, стандарты гостей не таили в себе такой опасности, как мы привыкли. У «Спартака» подачи, прежде всего, с угловых, были поострее. Но если в чём-то команда Абаскаля переигрывала команду Карпина, то, наверное, только в этом. Тем не менее испанский тренер не отходил от осторожной тактики. Даже когда болельщики красно-белых дождались выхода на поле Зиньковского, эмоционально встретив вингера, схема хозяев сохранилась. Антон получил неожиданную роль левого вингбека.

В результате случилось то, к чему всё и шло — «Ростов» поймал свой шанс. Если самый бьющий игрок матча Миронов так и не смог пробить Селихова, то Селява забил сумасшедший гол с подбора. Это вообще первый гол белорусского опорника за ростовскую команду! Комличенко тоже молодец: выиграл ключевое единоборство у Маслова, не залез в офсайд.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Гол Селявы — единственный удар в створ у «Ростова» во втором тайме. У «Спартака» таких ударов до 94-й минуты было два. А в компенсированное время хозяев спас стандарт! Соболев всё же продавил защитников ростовчан, кажется, с ним недоработал Лангович.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Раздражённый потерянной победой над «Спартаком» Карпин после финального свистка получил красную карточку за претензии в адрес судьи Кирилла Левникова.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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