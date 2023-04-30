Стало известно, при каком условии «Зенит» может стать чемпионом в следующем туре РПЛ

Малком оформил покер, еще один гол на свой счет записал Клаудиньо.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 25, 29.04.2023, 14:00 Крылья Советов 1 Зенит 5

Ближайшие преследователи, «Ростов» и «Спартак» в этом туре между собой сыграли вничью со счетом 1:1.

Команда Сергея Семака занимает первое место, набрав 61 очко. У ростовчан на 11 очков меньше, у «Спартака» — на 12 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком», а ростовчане — с воронежским «Факелом». Если команда Валерия Карпина не сможет обыграть «Факел», располагающийся на 14-м месте в турнирной таблице, а «Зенит» победит «Спартак», то петербуржцы досрочно станут чемпионами сезона 2022/23 РПЛ.