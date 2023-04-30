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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ благодаря голу Оганесяна

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» минимально переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:0.

Оренбург
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Источник: ФК "Оренбург"

Команды встречались на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

На 79-й минуте матча вышедший на замену полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян забил единственный гол в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видео из официального сообщества "Матч Премьер" в VK

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Нижнем Новгороде и также завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 25 матчах. «Пари Нижний Новгород» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 25 туров.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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