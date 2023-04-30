«Оренбург» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ благодаря голу Оганесяна

Команды встречались на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

На 79-й минуте матча вышедший на замену полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян забил единственный гол в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d1ece9bd09ff830c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252130&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества "Матч Премьер" в VK

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Нижнем Новгороде и также завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.