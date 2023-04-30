Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»
Воронежский клуб занимает 14-е место в таблице РПЛ.
Воронежский клуб занимает 14-е место в таблице РПЛ.
ТАСС, 30 апреля. Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера воронежского клуба Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.
Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию. Пятибратова утвердили на должность наставника «Факела» в сентябре 2022 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера. Команда из Воронежа начинала сезон под руководством Олега Василенко.
Пятибратову 46 лет, он входил в штаб Василенко в «Факеле». В воронежской команде тренер работал с 2020 года. Также Пятибратов был тренером в «Мордовии», «Сочи», «Жемчужине» и литовском клубе «Тракай». В период игровой карьеры он выступал за владикавказскую «Аланию», астраханский «Волгарь», «Мордовию», «Рязань» и пермский «Амкар», с которым в 2003 году стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очко. В следующем туре воронежский клуб встретится на выезде с «Ростовом» 6 мая.