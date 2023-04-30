Петржела: На стадионах должно быть пиво! Особенно в России

«На стадионах должно быть пиво! Это нормальная практика во всех странах. Но почему в России такого нет? Это странно. Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России, где есть проблемы с посещаемостью», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.