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18:26 (мск), источник: Sport24

Петржела: На стадионах должно быть пиво! Особенно в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможное возвращение продажи пива на российских футбольных стадионах.

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Источник: Sport24

Распространение алкогольных напитков на спортивных объектах запрещено в России с 2005 года.

«На стадионах должно быть пиво! Это нормальная практика во всех странах. Но почему в России такого нет? Это странно. Пиво на футболе должно быть у всех, особенно в России, где есть проблемы с посещаемостью», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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