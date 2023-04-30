«Сочи» прервал серию из трех поражений в РПЛ после победы над «Торпедо»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Жоаозиньо (7-я минута), Кирилл Кравцов (45), для которого этот гол стал первым за клуб, и Кирилл Заика (74). У гостей отличился Михаил Каймаков (79).