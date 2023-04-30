«Сочи» прервал серию из трех поражений в РПЛ после победы над «Торпедо»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Жоаозиньо (7-я минута), Кирилл Кравцов (45), для которого этот гол стал первым за клуб, и Кирилл Заика (74). У гостей отличился Михаил Каймаков (79).
«Сочи» прервал серию из трех поражений и с 34 очками в 25 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб с 13 очками располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре сочинцы 8 мая сыграют на выезде с московским «Локомотивом». «Торпедо» 6 мая примет грозненский «Ахмат».