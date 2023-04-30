«Локомотив» разгромил «Химки» благодаря дублю Дзюбы

Встреча завершилась со счетом 5:1. У москвичей голами отметились Антон Миранчук, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор и Артем Дзюба, оформивший дубль. У гостей отличился Александр Руденко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=07f1ce434c20f25b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=1&id=456245508&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 25 матчей «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» расположились на 15 строчке с 17 баллами в активе.