«Локомотив» разгромил «Химки» благодаря дублю Дзюбы
Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 5:1. У москвичей голами отметились Антон Миранчук, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор и Артем Дзюба, оформивший дубль. У гостей отличился Александр Руденко.
После 25 матчей «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» расположились на 15 строчке с 17 баллами в активе.
В следующем туре «Локомотив» примет у себя «Сочи». Встреча состоится 8 мая. «Химки» 6 мая дома сыграют с «Динамо».