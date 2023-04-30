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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

«Локомотив» разгромил «Химки» благодаря дублю Дзюбы

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:1. У москвичей голами отметились Антон Миранчук, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор и Артем Дзюба, оформивший дубль. У гостей отличился Александр Руденко.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 25 матчей «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» расположились на 15 строчке с 17 баллами в активе.

В следующем туре «Локомотив» примет у себя «Сочи». Встреча состоится 8 мая. «Химки» 6 мая дома сыграют с «Динамо».

Локомотив
5:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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