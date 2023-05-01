Скандал в русском футболе. «Ростов» наехал на комментатора Генича и получил унизительный ответ

Матч «Спартак» — «Ростов» завершился еще позавчера. Но страсти по нему не утихают до сих пор. Ростовчане вели в счете до последних секунд игры, но затем Александр Соболев сравнял счет.

Уже после финального свистка главный тренер гостей Валерий Карпин за споры с арбитром получил красную карточку.

«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну, так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу», — сказал Валерий Георгиевич после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=02a5ff5d8563ed6b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252124&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества "Матч Премьер" в VK

К обсуждению судейства подключилась и супруга Карпина Дарья: «Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени. Все как мы любим. Победу украли? Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть», — написала Карпина в своем телеграм-канале.

А потом и официальный аккаунт «Ростова» в телеграме начал действовать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79dd143c2418ede4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-33352573&hd=2&id=456244839&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше было еще несколько постов со спорными, по мнению ростовчан моментами. А затем крайним неожиданно сделали комментатора матча Константина Генича. «Ростову» не понравилось, что Генич назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича «игровым моментом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=138bd66221e53e42&partner_ext=173&place_id=222&oid=-33352573&hd=2&id=456244844&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили, епт», — написал «Ростов», намекая на тот факт, что «Спартак» презентовал комментатору бомбер из своей новой коллекции.

Комментатор ответил сразу же.

«Футбольный клуб “Ростов”, как бы я вас не любил — идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто “состряпал” этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите “поле”, как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке — слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти, и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.



И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за ЭПИЗОД в центре поля — это зашквар. Еще и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Черный список сегодня пополнится. “Как земля за колхозом” ©», — написал Генич у себя в телеграме.

Далее комментатор выложил ироничный пост с изображением подаренного бомбера и своими очками.

На что «Ростов» вспомнил еще один эпизод, в котором Генич ошибся — с матча против «Урала».

А теперь, когда все участники конфликта перестали нас баловать новыми постами, давайте попробуем ответить на главный вопрос — кто прав?

Бывший арбитр Сергей Федотов выступил на стороне клуба. По его мнению, арбитр и правда пропустил много фолов, а также не показал вторую желтую карточку Соболеву, который в итоге забил решающий мяч.

А автор авторитетного канала о судействе «Але, рэф!» Считает иначе.

«Оба эпизода вполне игровые, нормальные. Как говорится, на усмотрение. Не вижу, за что тут судью прибивать», — написал он в канале, комментируя претензии Ростова.

Вместе с тем, он уверен, что Карпин получил красную карточку по делу. Более того, удалять следовало и помощника Валерия Георгиевича Виктора Онопко.