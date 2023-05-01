Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба «Факел»

ТАСС, 1 мая. Вадим Евсеев возглавил воронежский клуб Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Ассистентами Евсеева будут Сергей Томаров и Владимир Сычев. Сроки контрактов со специалистами не разглашаются.

В воскресенье должность главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов, занимавший ее с сентября. Евсеев в этот же день покинул ярославский «Шинник», который выступает в Мелбет — Первой лиге.

Евсееву 47 лет, ранее он работал в ивановском «Текстильщике», пермском «Амкаре», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке страны, дважды — в суперкубке.

«Факел» в турнирной таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата России. Команда набрала 21 очко и за пять туров до конца сезона занимает 14-е место. От самарских «Крыльев Советов», занимающих 12-ю строчку, которая позволит сохранить место в РПЛ, воронежцы отстают на 4 очка, от зоны прямого вылета в Первую лигу «Факел» также отделяют 4 балла.