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14:56 (мск), источник: ТАСС

Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба «Факел»

Ранее воронежскую команду возглавлял Дмитрий Пятибратов.

Факел
ШинникПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 мая. Вадим Евсеев возглавил воронежский клуб Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Ассистентами Евсеева будут Сергей Томаров и Владимир Сычев. Сроки контрактов со специалистами не разглашаются.

В воскресенье должность главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов, занимавший ее с сентября. Евсеев в этот же день покинул ярославский «Шинник», который выступает в Мелбет — Первой лиге.

Евсееву 47 лет, ранее он работал в ивановском «Текстильщике», пермском «Амкаре», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке страны, дважды — в суперкубке.

«Факел» в турнирной таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата России. Команда набрала 21 очко и за пять туров до конца сезона занимает 14-е место. От самарских «Крыльев Советов», занимающих 12-ю строчку, которая позволит сохранить место в РПЛ, воронежцы отстают на 4 очка, от зоны прямого вылета в Первую лигу «Факел» также отделяют 4 балла.

В ближайшем туре воронежский клуб 6 мая на выезде встретится с идущим вторым «Ростовом».

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