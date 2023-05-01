Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» подтвердил интерес клуба к Кузяеву

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если “Зенит” захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», — сказал Акын «СЭ».