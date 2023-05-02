Комментатор извинился перед фанатами «Ростова» за пожелание проиграть матчи
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Комментатор Константин Генич извинился перед болельщиками «Ростова» за пожелание проиграть все оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Комментатор Константин Генич извинился перед болельщиками «Ростова» за пожелание проиграть все оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
После матча против «Спартака» пресс-служба «Ростова» обвинила журналиста в предвзятости из-за его трактовки спорного эпизода матча в пользу московской команды. В клубе также намекнули на бомбер, который красно-белые подарили комментатору. Генич резко отреагировал на критику и в частности пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи сезона.
«У меня были прекрасные отношения с “Ростовом”, но промолчать я не мог, потому что было слишком много угроз и негатива в мой адрес. Я понимаю, что эмоций в борьбе за попадание в тройку много, но искать виноватых на стороне, наверное, не самое лучшее дело», — сказал комментатор в своем Telegram-канале.
При этом журналист отметил, что считает свою реакцию адекватной.
«Зачем было приплетать бомбер, очки и все остальное, я не понимаю. Я признаю, что слишком много эмоций вложил в реакцию на пост “Ростова”. Мне не стыдно, но неприятно. Может быть, я был неправ, когда пожелал “Ростову” проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас, не будете — значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах», — добавил журналист.