Комментатор извинился перед фанатами «Ростова» за пожелание проиграть матчи

«У меня были прекрасные отношения с “Ростовом”, но промолчать я не мог, потому что было слишком много угроз и негатива в мой адрес. Я понимаю, что эмоций в борьбе за попадание в тройку много, но искать виноватых на стороне, наверное, не самое лучшее дело», — сказал комментатор в своем Telegram-канале.



При этом журналист отметил, что считает свою реакцию адекватной.



«Зачем было приплетать бомбер, очки и все остальное, я не понимаю. Я признаю, что слишком много эмоций вложил в реакцию на пост “Ростова”. Мне не стыдно, но неприятно. Может быть, я был неправ, когда пожелал “Ростову” проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас, не будете — значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах», — добавил журналист.