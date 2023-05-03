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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Родионов рассказал, что сын Промеса уже занимается футболом в школе «Спартака»

Президент спартаковской Академии Сергей Родионов рассказал, что сын Квинси Промеса уже занимается в партнерской сети школы «Спартака».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Сын Промеса — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнер, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть «Спартак-Юниор», а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в академию «Спартака». Мы получаем от партнеров информацию о наиболее перспективных игроках, — рассказал Родионов.

«Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии.

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