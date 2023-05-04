Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона. Он может продолжить карьеру в Сербии, Катаре или Саудовской Аравии
По информации Sport24, Славиша Йоканович по окончании сезона покинет «Динамо».
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По информации Sport24, Славиша Йоканович по окончании сезона покинет «Динамо».
«Соглашение Йокановича с “Динамо” не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.
Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в “Партизан”. Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ.