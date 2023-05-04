Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Вальядолид
Все события
13:30 (мск), источник: Sport24

Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона. Он может продолжить карьеру в Сербии, Катаре или Саудовской Аравии

По информации Sport24, Славиша Йоканович по окончании сезона покинет «Динамо».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Соглашение Йокановича с “Динамо” не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в “Партизан”. Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ.

Читайте также
Динамо
0:2
Первый тайм: 0:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинка Марина Мороз выставила напоказ «великолепный персик» в купальнике на пляже в Майами
Дочь экс-футболиста «Зенита» покрасовалась в купальнике в провокационных позах: «Хороша малышка. Огонь!»
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь